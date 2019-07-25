Bloomberg: ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Агентство Bloomberg представило консенсус-прогноз, согласно которому совет директоров Банка России на заседании 26 июля снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, после чего она опустится до 7,25 процента.

По словам аналитиков, этому будет способствовать экономическая активность, которая все еще остается слабой, быстрые темпы замедления инфляции и замедлившийся рост розничного кредитования.

При этом ни один из опрошенных экспертов не прогнозирует снижения ставки на 50 б.п. Как подчеркивает Bloomberg, российский Центробанк не станет слишком резко смягчать политику из-за неопределенности, связанной с грядущим урожаем и ценами на бензин, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, заседание Банка России, которое состоится 26 июля, не окажет влияния на рубль, так как наиболее ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта уже заложено в текущих котировках национальной валюты и не скажется на аппетите инвесторов к рублевым активам.

Как сообщил представитель компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, вероятность выхода на таргетируемую ЦБ инфляцию 4% к концу текущего года достаточно высока, а потому регулятор будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентных пункта на каждом заседании.

По словам эксперта, рынок ждет снижения ключевой ставки на 0,25 п.п., и потому не ожидается шокового влияния такого решения на валютный рынок.