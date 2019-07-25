Навальный получил 30 суток ареста

Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального.

Он получил 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Сторонники политика заранее принесли для него в суд спортивную сумку с вещами и матрас.

Адвокат Навального Ольга Михайлова просила отложить рассмотрение дела, поскольку была ограничена во времени на ознакомление с претензиями, но судья Валентин Кулешов предоставил ей полчаса на это.

Навального задержали 24 июля, когда он вышел на пробежку. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что в административном деле речь идет о том, что Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также распространял эту информацию в соцсетях, сообщают "Известия".

Как ранее сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с кандидатами на выборах в Мосгордуму, "эффект митингов на решения - ноль, мы не политический орган, мы правоприменительный орган". Также она сказала, что это своеобразный пиар. Ее фраза: "Собянин не влияет на выборы в Мосгордуму" вызвала в зале смех. На встречу во вторник в Москве с главой ЦИК пришли Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Юлия Галямина, Сергей Митрохин, Анастасия Брюханова и другие.

Элла Памфилова заявила, что нарушаются права избирателей, москвичей.

"Я как правозащитник сделала много для того, чтобы люди могли осуществлять это право", - сказала она.

По ее словам, если Мосгоризбирком не допустит кандидатов до выборов, то ЦИК проведет надлежащие проверки.

Также она сказала, что на встрече с главой Общественной комиссии Алексеем Венедиктовым попросила его выработать рекомендации по каждому незарегистрированному кандидату.