Стрельба в Турции: ранен белорусский дипломат

В Анкаре мужчина произвел выстрел в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.

Дипломат получил два пулевых ранения в грудь, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как выяснилось, преступник - сосед Поганшева, отставной военнослужащий. После инцидента он свет счеты с жизнью.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве Белоруссии, на жизнь дипломата покушался психически неуравновешенный местный житель, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в 2016 года в столице Турции был убит Андрей Карлов. Посла РФ в Турции убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано организацией Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.