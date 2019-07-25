16 Августа 2020
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скорая в Турции (2015) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Стрельба в Турции: ранен белорусский дипломат

В Анкаре мужчина произвел выстрел в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.

Дипломат получил два пулевых ранения в грудь, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как выяснилось, преступник - сосед Поганшева, отставной военнослужащий. После инцидента он свет счеты с жизнью.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве Белоруссии, на жизнь дипломата покушался психически неуравновешенный местный житель, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в 2016 года в столице Турции был убит  Андрей Карлов. Посла РФ в Турции убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано организацией Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.

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Стрельба в Турции: ранен белорусский дипломат

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Теги: Турция, Белоруссия, стрельба



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