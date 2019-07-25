После пожара в палаточном лагере в хабаровском правительстве ведется проверка

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал инициировал внутреннюю служебную проверку среди чиновников, которые отвечают за организацию детского летнего отдыха в регионе.

Это связано с пожаром, который произошел в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми", в результате чего погибли дети. Как сообщила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко, проверять будут всех, кто отвечает за организацию летнего отдыха детей. При этом, конкретные фамилии пока не называются, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, президент РФ Владимир Путин во время сегодняшнего совещания с членами Правительства РФ выразил соболезнования семьям детей, погибших в палаточном лагере на ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое, в том числе и Министерство здравоохранения, если такая помощь нужна", - заявил президент.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трехдневный траур.

По 1 млн руб. получат семьи погибших. Семьи пострадавших получат 200 тысяч рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тысяч рублей - тяжкий и средней тяжести вред.