Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в хабаровском лагере

Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего совещания с членами Правительства РФ выразил соболезнования семьям детей, погибших в палаточном лагере на ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое, в том числе и Министерство здравоохранения, если такая помощь нужна", - заявил президент.

Глава государства также сообщил, что МЧС приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями и, прежде всего, за палаточными лагерями. По словам Путина, в ближайшее время СКР доложит ему о результатах расследования трагедии.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трехдневный траур.

По 1 млн руб. получат семьи погибших. Семьи пострадавших получат 200 тысяч рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тысяч рублей - тяжкий и средней тяжести вред.

Правительство Хабаровского края подготавливает документы для закрытия лагеря. Ребят примут краевые детские санатории.

По делу о пожаре задержан сотрудник МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев. Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял. Против него возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее СКР сообщал о задержании еще двух человек по делу о гибели детей - директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.