Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области во время наводнения

Президент России Владимир Путин сегодня раскритиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, вопрос был поднят на совещании с членами правительства.

Глава государства поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет областную комиссию по ликвидации последствий паводка. Мутко ответил, что до сегодняшнего дня комиссию возглавлял заместитель губернатора, председатель областного правительства Руслан Болотов.

"Это неправильно, конечно", - заявил президент, добавив, что первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности при решении подобных задач.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пункта подтоплены оказались около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждены 22 автомобильных моста. За медицинской помощью обратились несколько тысяч жителей.

Вслед за паводком в Иркутской области начались природные пожары. В регионе действует режим ЧС. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек. Пять человек погибли в Нижнеудинском районе, в Тулуне и Тулунском районе - 19 человек, в Тайшетском районе - один человек. 12 июля в области был объявлен днем траура.