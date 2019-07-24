Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в реке Исеть

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет сообщение жителей поселка Большой Исток о возможной массовой гибели рыбы в реке Исеть недалеко от поселка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного органа.

По информации ведомства, специалисты отобрали образцы рыбы, чтобы выяснить причину гибели. Также взяты пробы воды, будет проведен анализ, который установит, есть ли в реке загрязняющие вещества.

Отметим, что к прокурорской проверке привлечены специалисты госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов по Свердловской области Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству, сотрудники центра по мониторингу загрязнения окружающей среды "Уральское УГМС", сысертской ветстанции и камско-уральского филиала "Главрыбвод".