16 Августа 2020
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гибель рыбы, мор рыбы, мертвая рыба (2019) | Фото: prokuratura.ur.ru/#

Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в реке Исеть

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет сообщение жителей поселка Большой Исток о возможной массовой гибели рыбы в реке Исеть недалеко от поселка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного органа.

По информации ведомства, специалисты отобрали образцы рыбы, чтобы выяснить причину гибели. Также взяты пробы воды, будет проведен анализ, который установит, есть ли в реке загрязняющие вещества.

Отметим, что к прокурорской проверке привлечены специалисты госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов по Свердловской области Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству, сотрудники центра по мониторингу загрязнения окружающей среды "Уральское УГМС", сысертской ветстанции и камско-уральского филиала "Главрыбвод".

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Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в реке Исеть

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Теги: гибель рыбы, мор рыбы, мертвая рыба, прокуратура, проверка



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