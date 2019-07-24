16 Августа 2020
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пчела, пчелы, соты (2018) | Фото:

В России впервые возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел на одной из пасек

Первое уголовное дело из-за массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Орловской области.

Дело возбуждено по статье нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Массовая гибель пчел была зафиксирована 14 июня на одной из пасек в Корсаковском районе. Погибло более 300 пчелосемей.

По версии следствия, пчелы погибли из-за того, что компания "Отрадаагроинвест" нарушила правила, установленные для борьбы с болезнями и вредителями растений при обработке посевов пшеницы, так как работники предприятия не приняли достаточных мер по предупреждению причинения уголовного вреда окружающей среде и имуществу граждан.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что причина может заключаться в составе химикатов, которыми опыляют поля от вредителей. По словам пчеловодов, это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров, применяющих ядохимикаты.

Как сообщало Накануне.RU, ущерб экономике России из-за массовой гибели пчел может составить 1 трлн руб. Информация о гибели насекомых поступала из Алтайского края, Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях.С просьбой проверить факты массовой гибели пчел и использования контрафактных химикатов обращались депутаты Госдумы.

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В России впервые возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел на одной из пасек

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Теги: уголовное дело, пчелы, массовая гибель пчел



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