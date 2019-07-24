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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Пропавшего пять дней назад школьника из Ярково нашли мертвым в водоеме

Пропавшего в Ярково 13-летнего школьника обнаружили мертвым в омуте водоема вблизи села Усалка Ярковского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Заявление об исчезновении подростка в полицию поступило 17 июля. Следователи предположили, что ребенок мог стать жертвой преступления, потому возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Тело подростка с признаками утопления было обнаружено 23 июля. Участие в осмотре место происшествия приняли криминалисты отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) главного управления криминалистики (Криминалистический центр) СКР.

В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причина смерти.

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Пропавшего пять дней назад школьника из Ярково нашли мертвым в водоеме

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Теги: школьник, уголовное дело, смерть



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