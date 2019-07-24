Порошенко устроил шоу, неожиданно придя "на допрос" в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко неожиданно пришел сегодня на допрос в Госбюро расследований (ГБР), причем сделал это на день раньше, когда его никто не ждал.

Порошенко вызывался на допрос в качестве свидетеля по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций принадлежавшего ему завода "Кузня на Рыбальском" на 17 июля, но так и не явился. Повторно его вызвали на 25 июля.

Спикер ГБР Анжелика Иванова заявила, что олигарх пришел не на допрос, а вот в его партии "Европейская солидарность" заявили, что их лидер явился именно на допрос, но вот беда: следователи оказались не подготовленными к общению с экс-президентом. И добавили, что никаких дел против него в ГБР нет и на 25 июля никаких следственных действий будто бы и не планировалось. А значит, на завтрашний дорос он приходить не собирается.

На это комичное объяснение отреагировал глава ГБР Роман Труба, который сказал, что проводить допрос вне назначенной даты не будут, а Порошенко мог связаться заранее, чтобы перенести дату допроса и не приходить для этого лично к главе ведомства. Но вместо этого олигарх заявился именно к нему, попросив провести допрос немедленно.

Все это напоминает предвыборное шоу с Владимиром Зеленским, когда оба кандидата бегали друг от друга, назначая невыгодные для соперника даты сдачи анализов или дебатов. Вероятно, и в этот раз Порошенко нагрянул в ГБР, чтобы, с одной стороны, показать, что он не боится следствия, а с другой - так и подвернуться допросу, сняв с себя ответственность и переложив ее на ведомство.

В настоящее время Порошенко фигурирует в 8 уголовных делах. Ни в одном из них он не является подозреваемым, но теоретически может им стать. Одно из дел недавно было закрыто, но сегодня сообщается о его возобновлении. Речь идет о попытке захвата власти в результате введения военного положения после задержания в Керченском проливе украинских моряков. Активы и имущество олигарха могут даже арестовать.

Напомним, в апреле Порошенко неожиданно ворвался в прямой эфир, потребовав немедленных дебатов с Зеленским. Тогда этот ход не принес ему успеха. Как-то будет на этот раз?