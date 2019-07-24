15 Августа 2020
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Экономика Челябинская область
ПМЭФ-2019, Алексей Текслер (2019) | Фото: forumspb.com

Алексей Текслер поручил экономическому блоку искать новые решения в борьбе с безработицей в моногородах

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил экономическому блоку регионального правительства искать новые решения и инструменты для моногородов, где ситуация с безработицей остается напряженной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер отметил, что несмотря на то, что на рынке труда в основном сохраняется положительная динамика, уровень регистрируемой безработицы не снижается. Среди проблемных территорий он назвал Верхний Уфалей, Нязепетровск, Карабаш и другие моногорода региона.

"Там самый высокий уровень регистрируемой безработицы и ситуация остается непростой. Минэкономразвитию необходимо определяться с новыми инструментами, потому что существующие явно работают не в полной мере. В ряде сельских территорий также наблюдается напряженная ситуация – есть над чем работать", – заявил он.

По данным областной службы занятости населения, на 1 июля 2019 года численность зарегистрированных безработных граждан увеличилась с 21,5 тыс. до 22,5 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 17 июля составил 1,16%. Однако в Верхнеуфалейском городском округе он составляет 5,1%, а в Нязепетровском районе – 7,9%.

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Алексей Текслер поручил экономическому блоку искать новые решения в борьбе с безработицей в моногородах

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Теги: Алексей Текслер, безработица, моногорода,



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