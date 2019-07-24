В Челябинске заявили о незаконном строительстве водовода для, предположительно, нужд Томинского ГОК

В Челябинске общественники сообщили о якобы незаконном строительстве водовода, предположительно, для производственных нужд Томинского ГОК (проект РМК).

Как рассказал активист Юрий Шевелев, сегодня утром его товарищ ехал из Полетаево в сторону Бутаков и увидел трубы, предположительно, будущего водовода из Миасса в Томино.

"Товарищ остановил машину и попробовал выяснить, что за дела? Вот его прямая речь: "Меня удивил типаж руководителей этих работ. Это бойцы по фактуре, сложению и поведению, в глазах ничего человеческого - начинают резко: запретная зона, фотографировать запрещено и т.п. Поведение - профессиональное в условиях конфликта. На мой вопрос: что делаете? - ответ: тянем воду для Путина! Меня тут же сфотографировали и стали куда-то звонить, советоваться. Такая отлаженная технология..." - написал он.

Общественники опубликовали письмо за подписью заместителя прокурора Сосновского района Ирины Климковой, в котором говорится, что в настоящее время работы по прокладке трассы производственного водовода не осуществляются, и будут начаты только после получения экспертиз и согласований на проектную документацию.

При этом отмечается, что АО "Томинский ГОК" выбран вариант водозабора с хозяйствующего участка Миасс от Аргазинского гидроузла до Челябинска, выше по течению Шершневского водохранилища.

Напомним, в феврале текущего года правительство Челябинской области и РМК подписали соглашение о строительстве Долгобродского канала. На строительство тракта водоподачи из реки Уфы в реку Миасс потребуется 1 млрд руб. Как отмечалось, это позволит решить проблему дефицита воды в Шершневском водохранилище.

Однако, как отмечают общественники, река Уфа относится к системе Уфа-Белая-Кама-Волга. В связи с этим они напомнили, что в 2017 году была принята федеральная программа "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".

"Однако правительство Челябинской области и Русская медная компания планируют строительство и запуск к 2020 г. Долгобродского канала. Воду планируют брать из реки Уфа, которая относится к системе Уфа-Белая-Кама-Волга. Насколько мне известно, Волга настолько обмелела, что в Казани открылась древняя набережная. Насколько безвредно для пополнения Волги забор воды из Уфы? Ведь планируется забирать 24,6 млн кубов в год", - говорится в сообщении группы "Зеленый город".