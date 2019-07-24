15 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
цар, африка, солдат, военный конфликт (2019) | Фото:twitter.com

Годовщина смерти журналистов в ЦАР: организатор убийства Ходорковский до сих пор на свободе

Близится годовщина гибели российских журналистов в ЦАР, отправленных по приказу беглого  олигарха Михаила Ходорковского. Несмотря на то, что их коллеги активно призывают найти и наказать виновных, трагическая смерть до сих пор так и не раскрыта.

Напомним, в июле прошлого года Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль отправились в ЦАР с целью журналистского расследования, заказанного Центральным управлением расследований Михаила Ходорковского, о присутствии в стране так называемой ЧВК «Вагнера». Отметим, что в Центральноафриканской Республике работают исключительно военные инструкторы, которые в рамках двусторонних договоренностей помогают местным военным.

Помощь россиян ЦАР неслучайна – в этой опаснейшей стране мира 80% территории контролируют преступные группировки. На землях, фактически принадлежащих исламской коалиции «Селека», 30 июля журналисты встретили свою смерть. Как отмечают специалисты, их гибель была фактически неизбежна – страна крайне бедна и небезопасна даже для местных, а потому ограбление и убийство «благополучных» белых людей – дело времени. Тем не менее, журналисты передвигались по ЦАР без охраны и даже без знания языков – они не владели ни местными наречиями, ни французским, который также распространен в этой бывшей колонии.

коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко(2018)|Фото: Накануне.RU

Именно Франция оказалась замешана в убийстве журналистов из России. Как выяснил частный детектив Евгений Гвоздев, убийство Расторгуева, Джемаля и Радченко было подстроено французским правительством и заказчиком расследования ЦУР Михаилом Ходорковским.

Главным связующим элементом между ними был «фиксер» Мартин, он же Кристоф Рэнето, с которым должны были встретиться журналисты. Именно ему Ходорковский передал деньги, а французские спецслужбы обеспечили прикрытие.

Таким образом Франция решила скомпрометировать Россию, будучи недовольной ростом влияния РФ в Африке, которую Париж до сих пор считает своей бывшей колонией. Что же касается Михаила Ходорковского, то он известен как своей активной антироссийской деятельностью, так и жестокими заказными убийствами, в которых его заочно обвинили в 2015 году.

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Годовщина смерти журналистов в ЦАР: организатор убийства Ходорковский до сих пор на свободе

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Теги: убийство журналистов в цар, ходорковский, охран джемаль, цар



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