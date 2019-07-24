15 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото

Природнадзор Югры опроверг сведения о разливе нефти в Нефтеюганском районе

Сотрудники Природнадзора Югры опровергли информацию о разливе нефти в районе линейной производственно-диспетчерской станции "Южный Балык" в Нефтеюганском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-центре службы.
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Сведения о крупном разливе нефти появилась в 23 июля. По словам заместителя руководителя окружной службы Алексея Ковалевского, они не нашли своего подтверждения при исследовании территории в районе станции. Специалисты Природнадзора осмотрели территорию и зафиксировали два участка.

"В границах охранной зоны трубопровода управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь" следов нефтезагрязнения нет, водоохранная зона и поверхность реки Малый-Балык не загрязнены. На соседнем участке находится старый разлив 2004 г., но по нему все меры своевременно приняты", - сказал Ковалевский.

В частности, в 2017 г. "РН-Юганскнефтегаз" привлечена к административной ответственности – взыскан ущерб лесному фонду на сумму 6,3 млн руб.. Кроме того, компании выдано предписание убрать горючие вещества с территории лесного фонда до 1 августа 2018 г., но этого не произошло. 2 августа 2018 г. материалы о неисполнении направлены в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру.

"Прокуратура проводит внеплановую проверку с участием специалистов Природнадзора Югры, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал Ковалевский.

Срок проверки не превышает 20 рабочих дней.

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Природнадзор Югры опроверг сведения о разливе нефти в Нефтеюганском районе

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Теги: Природнадзор Югры, Алексей Ковалевский, станция Южный Балык, разлив нефти



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