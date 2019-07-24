За пост губернатора Курганской области будут бороться четыре кандидата

Избирательная комиссия Курганской области 24 июля зарегистрировала в качестве кандидата в губернаторы региона представителя КПРФ, депутата городской думы Якова Сидорова, передает корреспондент Накануне.RU.

Тем самым, зауральцы будут выбирать из четырех кандидатов. Ранее были зарегистрированы "сокол Жириновского", депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин, представитель "Справедливой России" Татьяна Майборода и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, поддерживаемый партией "Единая Россия".

Выборы губернатора Зауралья и депутатов Курганской городской думы пройдут 8 сентября этого года.