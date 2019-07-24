Азиатско-Тихоокеанский банк банкротит ямальских золотодобытчиков

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" потребовал банкротства компании "Ямалзолото" из Лабытнанги. Общество владеет лицензиями на разработку месторождений региона в округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований 341 818 037 руб., причина возникновения долга не указывается. Суд принял иск к производству, заседание назначено на сентябрь.

"Ямалзолото" работает с 2001 г. "Ямалзолото" имеет три лицензии на право пользования недрами: работает на месторождениях Новогоднее-Монто (добыча рудного золота, магнетитовых руд и строительного камня) и Петропавловское (добыча золота).

Учредитель "Ямалзолота" - "Полярно-уральское горно-геологическое предприятие". Оно, в свою очередь, учреждено комитетом по управлению имуществом ЯНАО.