15 Августа 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2006) | Фото: www.polyusgold.com

Азиатско-Тихоокеанский банк банкротит ямальских золотодобытчиков

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" потребовал банкротства компании "Ямалзолото" из Лабытнанги. Общество владеет лицензиями на разработку месторождений региона в округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований 341 818 037 руб., причина возникновения долга не указывается. Суд принял иск к производству, заседание назначено на сентябрь.

"Ямалзолото" работает с 2001 г. "Ямалзолото" имеет три лицензии на право пользования недрами: работает на месторождениях Новогоднее-Монто (добыча рудного золота, магнетитовых руд и строительного камня) и Петропавловское (добыча золота).

Учредитель "Ямалзолота" - "Полярно-уральское горно-геологическое предприятие". Оно, в свою очередь, учреждено комитетом по управлению имуществом ЯНАО.

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Азиатско-Тихоокеанский банк банкротит ямальских золотодобытчиков

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Теги: Азиатско-Тихоокеанский банк, Ямалзолото



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