Директор ПИИ "Челябдорпроект" стал фигурантом уголовного дела из-за уклонения от уплаты налогов

На Южном Урале директор ОГУП "ПИИ Челябдорпроект" стал обвиняемым по уголовному делу.

Мужчина уклонялся от уплаты налогов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В 2011-2013 годах директор ОГУП создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных.

"После чего он предоставил все бумаги в налоговую инспекцию", - отметили в СК.

Он предоставил необоснованные расходы в налоге на прибыль на сумму более 71 млн руб.