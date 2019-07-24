15 Августа 2020
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Наука и техника Тюменская область
матрица компьютер инетрнет (2009) | Фото: myphoto.nnov.ru

В Тюменской области определено будущее развития цифровой экономики региона по пяти направлениям

Соглашения, определяющие развитие цифровой экономики в Тюменской области, были подписаны директором департамента информатизации Тюменской области Марией Рудзевич и руководителями соответствующих федеральных проектов. В регионе будут реализованы пять проектов, которые касаются инфраструктуры, безопасности, государственного управления, подготовки кадров и технологий. В соглашениях оговорены критерии, по которым будет отслеживаться эффективность выполнения этих проектов, сообщается на портале органов власти Тюменской области.

Проект "Информационная инфраструктура" включает в себя обеспечение доступа в интернет для 100% соцобъектов: поликлиник, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, образовательных организаций.

"Информационная безопасность" подразумевает разработку и закупку отечественного программного обеспечения - к 2021 году доля иностранного ПО, приобретаемого для нужд органов госвласти, должна снизиться до 25%.

"Цифровое государственное управление" ставит задачей к 2021 году довести долю электронных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, до 40%.

Проект "Кадры для цифровой экономики" предполагает значительно нарастить количество выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики, а также специалистов, прошедших переобучение в рамках дополнительного образования.

Программа "Цифровые технологии" направлена на создание условий для внедрения сквозных цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы и, как результат, увеличение затрат компаний на развитие сквозных цифровых технологий на 50% в 2021 году.

Реализацией региональных проектов на территории Тюменской области в рамках национальной программы "Цифровая экономика" занимается департамент информатизации Тюменской области.

 

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В Тюменской области определено будущее развития цифровой экономики региона по пяти направлениям

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Теги: цифровая экономика, технологии, развитие, соглашения



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