"Перепалка - не повод избивать человека". Депутат прокомментировал инцидент с Беззубом

В Екатеринбурге напали на общественника, координатора Росямы Алексея Беззуба. Он уже назвал имя возможного заказчика.

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников, угрозы которого избитый активист Алексей Беззуб связывает с нападением, заявил, что не имеет никакого отношения к случившемуся.

"Я не знаю, вы [журналисты] просто звоните мне все в течение часа. Я сам узнал от журналистов про это. Я пока не видел в прессе, что он прямо меня обвиняет. А почему меня-то надо обвинять? Я его видел один раз в жизни, может, и не узнаю [в лицо]. Да, у нас была перепалка [на комиссии по храму и скверу]. Но это не повод избивать человека. Ну и не логично, мне при всех угрожать, а потом исполнять угрозу. Желаю ему выздоровления, пусть лечится, и пусть все у него будет нормально", - прокомментировал он Накануне.RU.

Екатеринбургский общественник Алексей Беззуб ранее заявил, что на него напали неизвестные. По его словам, нападение произошло несколько часов назад. Общественник рассказал, что его оглушили.

"Двое молодых людей в темном, лет 20-30, спортсмены, били профессионально в основание черепа и по внутренним органам", - написал Беззуб на своей странице в Facebook. Он добавил, что злоумышленники забрали его рюкзак.

Из-за чего, по его мнению, могло произойти нападение, Беззуб не уточнил.

В полиции сообщили, что заявления об инциденте в органы внутренних дел пока не поступало.

Напомним, днем ранее в уральской столице сгорел автомобиль другого общественника - Дмитрия Чукреева. Сам он считает, что имел место поджог.