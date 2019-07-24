15 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
проселочная грунтовая дорога машина автомобиль (2011) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье местный житель починил дорогу и получил штраф

В Прикамье прокуратура по просьбе краевого омбудсмена Павла Микова провела проверку состояния улично-дорожной сети в деревне Пруддор, которая входит в состав Белоевского сельского поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Ведомство выяснило, что дорога находится в ненормативном состоянии, из-за многочисленных нарушений. В адрес директора сервисного центра Белоевского сельского поселения направлено предписание, которое в скором времени было исполнено – проведено профилирование дороги. Глава поселения получил представление о необходимости включить дорогу в перечень капитального ремонта. В связи с бездействием по решению этого вопроса прокуратура внесла представление в адрес главы Белоевского сельского поселения. Также были выявлены нарушения в работе кудымкарского отдела ГИББД - сотрудники не вели мониторинг состояния улично-дорожной сети, не принимали мер по обеспечению безопасности дорожного движения, не предупреждали о ситуации юридических и должностных лиц.

О дорожной ситуации в деревне Пруддор прикамскому омбудсмену стало известно после того, как местный житель своими силами отремонтировал дорогу и сделал ее доступной для проезда транспорта. Мужчина настелил горбыль на проезжую часть, потому что до этого не мог проехать на своей машине по непролазной дорожной топи. В результате его оштрафовали на 5 тыс. Мужчина обратился в суд, но обжаловать решение не сумел.

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В Прикамье местный житель починил дорогу и получил штраф

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Теги: Пруддор, дорога, штраф, административное правонарушение, прокуратура, павел миков



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