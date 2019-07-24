Резидент Тюменского технопарка представил инновационное полотно для дорожных работ

Компания-резидент Тюменского технопарка представила инновационный продукт "Бентолок" - геотекстильное полотно применяется при дорожных работах. "СибСтрой-Экология" в 2012-2013 г.г. получала поддержку областного правительства на развитие производства, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Бентолок - это нетканый текстиль из полиэфирных волокон. Им укутывают перфорированные трубопроводы, которые прокладывают для отвода и понижения уровня грунтовых вод от насыпи - ткань защищает дренаж от засорения.

Главный инженер ДРСУ-2 АО "ТОДЭП", выполняющего аналогичные работы в мкр. Плеханова, Вадим Колесник пояснил, что вдоль дорожного полотна, чтобы предотвратить разрушение, сооружаются бетонные короба, куда помещается дренажная система – труба с отверстиями, обернутая в нетканый геотекстиль. "Он, в свою очередь, выступает фильтром – не пропускает грязь и песок при подтоплении водами. В результате трубопровод не забивается, хорошо отводит воду. Срок эксплуатации системы значительно увеличивается, следовательно, и дороги тоже. Раньше при строительстве дорог не применяли таких материалов, могли просто лотки или трубы в канаву проложить, потом их приходилось чистить, ремонтировать. Сейчас инженерная система более сложная, но и более эффективная", – оценил подрядчик.

Раньше схожий материал уже применяли, в том числе в ландшафтном дизайне, но его завозили в Тюменскую область из других регионов.

Генеральный директор "СибСтрой-Экология" Рустам Утешев отмечает, что компания получила правительственную субсидию в размере 7,4 млн рублей, которую потратила на оборудование для производства геосинтетического композитного материала. "Такая поддержка позволила снизить себестоимость и увеличить объемы выпускаемой продукции. Всего в линейке 7 наименований, гидроизоляционных и армирующих материалов: 5 стандартных, 2 – инновационных. Основным их отличием является их функциональность – "умная гидроизоляция" способна при протыканиях "самозалечиваться" и сохраняет пластичность при низких температурах до -50°С. Так, гидроизоляционный композитный материал "Бентолок" используют при строительстве на севере, в Якутии, нефтегазовые компании – для гидроизоляции шламовых накопителей, "Бентолок-строй" – для гражданского строительства: изоляции фундамента, плоских крыш, стоянок, бассейнов, на дачных территориях. Мы первые в России, кто стал производить такие материалы. У компании есть 3 патента", – рассказал Утешев

Главный специалист отдела господдержки инновационной деятельности департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Василий Руденко отмечает успехи выпускника бизнес-инкубатора Тюменского технопарка: "Этот резидент показал хороший рост. Та поддержка, которая была оказана компании, стала стимулом к ее дальнейшему развитию, к тем темпам и объемам, которые сейчас имеет производство. Это очень важно – гарантированы и налоговые поступления в бюджет, и создание новых рабочих мест. Сейчас продукция применяется в Тюменской области и поставляется почти во все регионы России, в Казахстан, Белоруссию и страны ближнего зарубежья".