Глава свердловского МВД встретился с будущими полицейскими, чтобы решить их судьбу

15 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Екатеринбургские полицейские (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Глава свердловского МВД встретился с будущими полицейскими, чтобы решить их судьбу

Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор юстиции Владимир Миронов провел рабочую встречу с 95 выпускниками Уральского юридического института МВД России. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального Главка полиции Валерий Горелых.

По его данным, пока еще младшие лейтенанты в самое ближайшее время пополнят ряды многих территориальных ОВД гарнизона, а на этой встрече решалась судьба молодого поколения полицейских. В определении, кто и куда отправится для дальнейшего прохождения службы, самое непосредственное участие принимали глава кадрового подразделения Владимир Тиряев, начальник отдела профподготовки Владимир Лемещук и руководитель отделения комплектования УРЛС Евгений Ковалев.

Екатеринбургские полицейские(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Генерал Миронов пожелал служебного долголетия, карьерного роста, крепких тылов, благополучия и успехов в нелегком деле защиты интересов граждан от преступных посягательств. Полковник Тиряев, в свою очередь, добавил, что управление по работе с личным составом готово прийти на помощь любому начинающему стражу правопорядка, в случае, если в коллективе, в который он придет, возникнут какие-то сложности.

Екатеринбургские полицейские(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"10 выпускников Уральского юридического института МВД России поступят в службу участковых уполномоченных, по 18 в органы предварительного следствия и подразделение психологической поддержки, 20 – в дознание, 14 будут бороться с "беловоротничковой преступностью", еще 15 младших лейтенантов пойдут работать в сферу исполнения административного законодательства. Четыре курсанта за период обучения нашли среди коллег свою вторую половину и поженились. Одну пару гарнизон "потерял" – супруги убыли для дальнейшего прохождения службы в Ханты-Мансийский автономный округ, откуда глава семьи родом и откуда он комплектовался", - пояснил полковник Горелых.

По его словам, новое пополнение свердловского гарнизона полиции приступит к своим должностным обязанностям сразу после завершения положенного отпуска.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава свердловского МВД встретился с будущими полицейскими, чтобы решить их судьбу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МВД, полиция, Миронов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети