Глава свердловского МВД встретился с будущими полицейскими, чтобы решить их судьбу

Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор юстиции Владимир Миронов провел рабочую встречу с 95 выпускниками Уральского юридического института МВД России. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального Главка полиции Валерий Горелых.

По его данным, пока еще младшие лейтенанты в самое ближайшее время пополнят ряды многих территориальных ОВД гарнизона, а на этой встрече решалась судьба молодого поколения полицейских. В определении, кто и куда отправится для дальнейшего прохождения службы, самое непосредственное участие принимали глава кадрового подразделения Владимир Тиряев, начальник отдела профподготовки Владимир Лемещук и руководитель отделения комплектования УРЛС Евгений Ковалев.

Генерал Миронов пожелал служебного долголетия, карьерного роста, крепких тылов, благополучия и успехов в нелегком деле защиты интересов граждан от преступных посягательств. Полковник Тиряев, в свою очередь, добавил, что управление по работе с личным составом готово прийти на помощь любому начинающему стражу правопорядка, в случае, если в коллективе, в который он придет, возникнут какие-то сложности.

"10 выпускников Уральского юридического института МВД России поступят в службу участковых уполномоченных, по 18 в органы предварительного следствия и подразделение психологической поддержки, 20 – в дознание, 14 будут бороться с "беловоротничковой преступностью", еще 15 младших лейтенантов пойдут работать в сферу исполнения административного законодательства. Четыре курсанта за период обучения нашли среди коллег свою вторую половину и поженились. Одну пару гарнизон "потерял" – супруги убыли для дальнейшего прохождения службы в Ханты-Мансийский автономный округ, откуда глава семьи родом и откуда он комплектовался", - пояснил полковник Горелых.

По его словам, новое пополнение свердловского гарнизона полиции приступит к своим должностным обязанностям сразу после завершения положенного отпуска.