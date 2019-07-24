Социологи прочат 33% явку на выборы в Мосгордуму. Это станет "городской революцией"

Фонд "Петербургская политика" опубликовал данные своего телефонного опроса москвичей по грядущим сентябрьским выборам. Если верить выводам исследователей, москвичи неплохо осведомлены о предстоящих выборах, а также акциях протеста, которые им посвящены. При этом число "полностью удовлетворенных" и "скорее удовлетворенных" деятельностью мэра Сергея Собянина с 2017 года почти никак не изменилось и только 11% жителей столицы готовы принимать участие в протестных акциях. Поддерживают протестующих, но не готовы выходить на улицу – 23,9%.

52,5% москвичей знают о протестных акциях в столице против недопуска десятков кандидатов на выборы в Мосгордуму. При этом только 3% опрошенных лично принимали участие в этих протестах. 86,9% знают также и о предстоящих 8 сентября выборах. Больше 50% москвичей уверены, что либо точно примут участие в выборах, либо придут на них "скорее всего". При этом число участников опроса, ответивших "определенно, да" (33,7%), больше "скорее, да" – 25,1.

Любопытно также, что, несмотря на общую удовлетворенность действиями властей, 66% заявили, что экономическая ситуация в России тревожная.

"3% опрошенных заявило, что принимало участие в протестных акциях? Это безумно много, – говорит социолог Борис Кагарлицкий. – Если опрос репрезентативен, то это огромная цифра. Предположим, в Москве 12 млн человек, просто с поправкой на коэффициенты взрослости и остальные, в любом случае тогда мы получим 500 тыс. человек. Это огромная цифра. Пускай, их немного меньше. Но это значит, у нас 300 тыс. человек должно быть на митинге. Если 2% населения выходит на митинги и демонстрации – это уже, возможно, революционная ситуация".

Он также добавляет, что таких цифр на недавних митингах в Москве не наблюдалось.

"20-30 тыс. еще могло там быть, ну 50 тыс. Но это максимум", – добавляет он.

Впрочем, эксперт допускает, что это может быть следствием "интересного симптома", который свидетельствует, что люди начали "позитивно врать" о своем участии в митингах.

"Может быть, люди считают, что это модно и важно, поэтому люди врут. "Это для них важно, важно и для нас" – это вранье, отражает существующую тенденцию", – говорит он.

Эксперта также удивили высокие цифры потенциальной явки (33,7% "определенно да" и 25,1 "скорее, да").

"Если эти цифры хотя бы частично соответствуют действительности, если мы хотя бы 40% голосующих увидим на выборах в Мосгордуму – это будет революцией в городской политике", – говорит он.