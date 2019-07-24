15 Августа 2020
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хлеб молоко мука (2004) | Фото

В Нижневартовске начался приём заявок от сельхозпроизводителей на участие в ярмарках

Администрация Нижневартовска приглашает организации, индивидуальных предпринимателей, крестьянские (фермерские) хозяйства поучаствовать в сезонных ярмарках. Они планируются к проведению в районе старой автостанции, напротив ДК "Октябрь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Они состоятся 17-18, 24-25 августа, 31 августа-1 сентября, 7-8 и 14-15 сентября. К участию допускаются организации, бизнесмены, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Они должны быть зарегистрированы и (или) состоять на налоговом учете и работать в сферах агропромышленного комплекса, розничной торговли продовольственными товарами, общественного питания (со стационарными объектами) в Нижневартовске, представлять малый и средний бизнес.

Для участия в выставке претенденту необходимо подать в управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города письменную заявку и согласие на обработку персональных данных. Участие в выставке бесплатно. Приём заявок производится с 22 июля по 9 августа с 9 до 17.00 (перерыв с 13 до 14.00) по адресу улица Маршала Жукова, 38-А, кабинеты №72,74 или по адресу электронной почты: oprak@n-vartovsk.ru.

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В Нижневартовске начался приём заявок от сельхозпроизводителей на участие в ярмарках

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Теги: крестьяне, фермеры, сельхозярмарка, заявка



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