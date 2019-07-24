15 Августа 2020
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горит свалка бытовые отходы (2010) | Фото: sowa-tv.ru

Тлеющий мусорный полигон тушат четвертые сутки в Энгельсе

Тлеющий мусорный полигон тушат уже четвертые сутки на окраине Энгельса Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба саратовского филиала АО "Управление отходами", превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.

Причиной пожара могли стать действия неизвестных на старой свалке, расположенной рядом с картой полигона.

Отмечается, что неприятные запахи могли дойти до жителей Энгельса. Но это в основном пар, и он не представляет опасности для людей, заверил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Ранее сообщалось, что в ростовском городе Каменск-Шахтинский уже две недели тлеет свалка.

Мусорный полигон загорелся 1 июля, два дня ушло на локализацию пожара. Однако из-за тления запах продолжает беспокоить горожан. Местных жителей, которых насчитывается около 90 тыс. человек, просят не гулять в местах с сильным запахом и плотнее закрывать окна.

Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха превышение диоксида серы. При этом, по мнению ведомства, проблема сводится к одному простому совету: воняет - не принюхивайся, сообщила депутат Заксобрания области Ирина Полякова.

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Тлеющий мусорный полигон тушат четвертые сутки в Энгельсе

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Теги: мусорный полигон, пожар, энгельс



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