НОВАТЭК ввел в эксплуатацию новое месторождение на Ямале

Компания "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз" ввела в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Проектный уровень добычи - около 1 млрд куб. м природного газа в год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе НОВАТЭКа.

Месторождение расположено в непосредственной близости от имеющейся инфраструктуры компании, отметил глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

"Новые добывающие мощности будут способствовать росту добычи природного газа на наших активах в зоне Единой системы газоснабжения", - отметил он.

Месторождение было приобретено в декабре 2017 г. По состоянию на 31 декабря 2018 г. запасы природного газа на месторождении составили около 28 млрд куб. м по российской классификации.