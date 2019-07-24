На конкурс по строительству моста через Тагильский пруд не заявился ни один подрядчик

Мэрия Нижнего Тагила продлила срок приема заявок на конкурс по отбору генерального подрядчика строительства моста через Тагильский пруд. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам вице-мэра Вячеслава Горячкина, до 22 июля предложений от потенциальных подрядчиков не поступило, в связи с чем прием заявок на конкурс продлен на 10 дней - до 2 августа. Стоимость заключения контракта составит 4 млрд руб.

Как отметил Горячкин, согласно условиям конкурса, участник должен внести обеспечение в размере 195 млн руб., а победитель - обеспечить выполнение контракта банковской гарантией на 1,17 млрд руб. Он пояснил, что условия обеспечивают участие только крупных компаний, имеющих значительный опыт, ресурсы и финансовую устойчивость.

"Прежде чем принять решение об участии в конкурсе, подрядчик должен оценить риски и изучить конкурсную документацию. Крупным специализированным компаниям, возможно, не хватило времени для принятия решения, в связи с чем прием заявок был продлен", - добавил вице-мэр.

Напомним, что строительство моста через Тагильский пруд запланировано к 300-летию Нижнего Тагила.