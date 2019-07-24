В Астрахани дорогу вместо щебня отсыпали надгробными плитами и похоронными венками

В Астрахани на улице Тренева (между домом №13 и школой №29) дорога оказалась засыпана венками и гвоздиками. Но похорон не было.

Как сообщает "Астрахань FM" со ссылкой на местных жителей, после дождей по неасфальтированной дороге в этом месте невозможно ходить и ездить. В итоге местные власти после настойчивых обращений горожан решили временно отсыпать дорогу.

Однако, вместо щебня на дорогу высыпали мусор. И назвать его строительным язык не повернется. После пристального осмотра местные жители обнаружили на дороге похоронные венки, гвоздики, искусственные цветы, обломки надгробий и металлических оградок. Другими словами, астраханцам под окна выгрузили… кладбище!

"Жители в недоумении, как вообще можно было засыпать дорогу дробленными надгробными плитами и венками с кладбища. Это что за новшества такие?", - написала шокированная астраханка.