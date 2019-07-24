15 Августа 2020
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Общество Курганская область
ремонт дороги, Пролетарская (2019) | Фото:Накануне.RU

"А то едешь, как на "тарабашке". Глава Кургана рассказал о сроках масштабного ремонта городских дорог

В России, как и в Кургане, есть две беды, как отметил один из русских классиков - это дураки и дороги. Если с наличием решения первой проблемы некоторые курганцы готовы поспорить, то вторая "беда" постепенно начинает устраняться. Так считают местные чиновники и жители города, видя, как сразу три одни из самых основных магистралей города начинают приобретать облагороженный вид.

Глава Кургана Андрей Потапов вместе с чиновниками проехал по местам, где сейчас идет ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего по этой программе в городе идет ремонт одновременно в восьми местах. Общая протяженность - более 31 километра, общая сумма выделенных государством денег - более 600 млн руб.

Объезд начался с улицы Пролетарской, где строители уже сделали около 65% работ.

"Один из объектов, который вошел в программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - это улица Пролетарская. Участок попал под ремонт от Некрасовского путепровода до улицы Куйбышева. Площадь покрытия - 27 тыс. кв. м. Стоимость ремонта на данном объекте - 41 млн руб.", - рассказал директор МУП "Специализированное дорожное предприятие" Иван Ситников.

ремонт дороги, Пролетарская(2019)|Фото:Накануне.RU

Он добавил, что на сегодняшний день выполнены работы по замене асфальта на всей проезжей части.

ремонт дороги, Пролетарская(2019)|Фото:Накануне.RU

"Остаются работы по устройству покрытия на примыканиях, на заездных карманах, на остановочных комплексах. Начаты также работы по ремонту тротуарной части - эти работы начаты от улицы Куйбышева и будут идти поэтапно до улицы Карла Маркса с последующим переходом на следующие участки. Эти работы мы планируем закончить к середине сентября", - отметил директор МУП "СДП".

Следующим пунктом объезда стала улица Родькина на пересечении с автодорогой "Курган - Шадринск". Автомобилисты хорошо знают это место по символическому знаку границы города "Добро пожаловать в орденоносный Курган". Дорожное покрытие здесь долгие годы оставляло желать лучшего, сейчас здесь появилась новая, качественно сделанная магистраль с современной пластиковой разметкой, которая более устойчива к вызовам погоды, чем обычная.

Курган(2019)|Фото:Накануне.RU

улица Родькина(2019)|Фото:Накануне.RU

Проспект Голикова в Заозерном микрорайоне Кургана также ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Этот объект у нас значимый. Прямо скажем, это самый дорогой объект. Его стоимость более 118 млн руб. Протяженность - более 3 км. Большой объем работ здесь по замене бортовых камней, тротуарных камней. Цель - безопасность дорожного движения, обрамление газонной части, потому что со временем грязь у нас может вытекать на проезжую часть. А ремонтом мы устраняем возможность этого момента. Прошло уже полтора месяца после заключения контракта, выполнено практически 50% работ. Из 86 тыс. кв. метров дефектного покрытия, которое здесь нужно заменить, уже заменено более 40 тыс. кв. метров", - сообщил директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Вадим Лютиков.

Вадим Лютиков(2019)|Фото:Накануне.RU

Бортовые камни здесь делают днем, а новое дорожное покрытие - ночью, чтобы не создавать водителям трудности при проезде по проспекту.

ремонт дорог, проспект Голикова(2019)|Фото:Накануне.RU

ремонт дорог, проспект Голикова(2019)|Фото:Накануне.RU

"Мы должны эти работы завершить в срок до 15 октября. Тут все нацелены на результат, на срок выполнения этих работ. Мы работаем и во взаимодействии с коммунальщиками, которые сейчас уже закончили практически работы по переустройству и ремонту водопровода", - добавил Лютиков.

Еще один объект - это улица Мостостроителей. Здесь на ремонт выделено более 42 млн руб., строители здесь выполняют фрезерование и устанавливают металлические барьерные ограждения.

ремонт дорог, улица Мостостроителей(2019)|Фото:Накануне.RU

По мнению жителей Кургана, такого масштабного ремонта они не видели уже много лет.

ремонт дорог, улица Мостостроителей(2019)|Фото:Накануне.RU

"У нас раньше как было: тут яма появилась - заделали, в другом месте разошелся асфальт - залатали. А так, чтобы сделать за один раз, нормально, качественно и полностью всю дорогу - я вообще не припомню такого. Наверное, лет 25 такого не было. Я не знаю кому спасибо говорить, но дай Бог, чтобы весь этот асфальт не развалился через год-два. То, что делают, молодцы. А неудобства при проезде некоторых участков можно до осени и потерпеть. Зато потом будем ездить как в Москве - по ровному асфальту", - поделился своим мнением с Накануне.RU курганский автолюбитель Сергей Михальчук, который стал свидетелем объезда ремонтируемых участков.

ремонт дорог, улица Мостостроителей(2019)|Фото:Накануне.RU

Другой водитель Николай Савченко добавил, что раньше дороги в Кургане были как в некоторых селах.

"Я сам из Макушино. Так у нас некоторые проезды есть в районе - они лучше сделаны, чем курганские дороги. Этот проспект Голикова - вообще беда была. Едешь, как на "тарабашке". "Тарабашкой" у нас в деревне называли раньше старики гужевую повозку. А сейчас, похоже, эту дорогу сделают хорошей. Посмотрим, надеемся все, что и оставшиеся важные дороги в городе со временем обустроят", - добавил сельчанин.

ремонт дорог, улица Мостостроителей(2019)|Фото:Накануне.RU

Глава Кургана Андрей Потапов выразил надежду на то, что ремонт объектов закончат раньше срока.

Андрей Потапов(2019)|Фото:Накануне.RU

"Вы сами видите те объемы работ, которые сделаны в настоящий момент. Все работы осуществляет МУП "СДП". Сроки, которые поставлены перед предприятием по контракту, выполняются и идут в полном графике. Мы надеемся, что мы раньше постараемся выполнить эти работы тех сроков, которые стоят в контракте", - отметил Потапов.

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"А то едешь, как на "тарабашке". Глава Кургана рассказал о сроках масштабного ремонта городских дорог

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Теги: Курган, Андрей Потапов, Вадим Лютиков, Иван Ситников, дороги, ремонт, Пролетарская, Голикова



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