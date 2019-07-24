"А то едешь, как на "тарабашке". Глава Кургана рассказал о сроках масштабного ремонта городских дорог

В России, как и в Кургане, есть две беды, как отметил один из русских классиков - это дураки и дороги. Если с наличием решения первой проблемы некоторые курганцы готовы поспорить, то вторая "беда" постепенно начинает устраняться. Так считают местные чиновники и жители города, видя, как сразу три одни из самых основных магистралей города начинают приобретать облагороженный вид.

Глава Кургана Андрей Потапов вместе с чиновниками проехал по местам, где сейчас идет ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего по этой программе в городе идет ремонт одновременно в восьми местах. Общая протяженность - более 31 километра, общая сумма выделенных государством денег - более 600 млн руб.

Объезд начался с улицы Пролетарской, где строители уже сделали около 65% работ.

"Один из объектов, который вошел в программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - это улица Пролетарская. Участок попал под ремонт от Некрасовского путепровода до улицы Куйбышева. Площадь покрытия - 27 тыс. кв. м. Стоимость ремонта на данном объекте - 41 млн руб.", - рассказал директор МУП "Специализированное дорожное предприятие" Иван Ситников.

Он добавил, что на сегодняшний день выполнены работы по замене асфальта на всей проезжей части.

"Остаются работы по устройству покрытия на примыканиях, на заездных карманах, на остановочных комплексах. Начаты также работы по ремонту тротуарной части - эти работы начаты от улицы Куйбышева и будут идти поэтапно до улицы Карла Маркса с последующим переходом на следующие участки. Эти работы мы планируем закончить к середине сентября", - отметил директор МУП "СДП".

Следующим пунктом объезда стала улица Родькина на пересечении с автодорогой "Курган - Шадринск". Автомобилисты хорошо знают это место по символическому знаку границы города "Добро пожаловать в орденоносный Курган". Дорожное покрытие здесь долгие годы оставляло желать лучшего, сейчас здесь появилась новая, качественно сделанная магистраль с современной пластиковой разметкой, которая более устойчива к вызовам погоды, чем обычная.

Проспект Голикова в Заозерном микрорайоне Кургана также ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Этот объект у нас значимый. Прямо скажем, это самый дорогой объект. Его стоимость более 118 млн руб. Протяженность - более 3 км. Большой объем работ здесь по замене бортовых камней, тротуарных камней. Цель - безопасность дорожного движения, обрамление газонной части, потому что со временем грязь у нас может вытекать на проезжую часть. А ремонтом мы устраняем возможность этого момента. Прошло уже полтора месяца после заключения контракта, выполнено практически 50% работ. Из 86 тыс. кв. метров дефектного покрытия, которое здесь нужно заменить, уже заменено более 40 тыс. кв. метров", - сообщил директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Вадим Лютиков.

Бортовые камни здесь делают днем, а новое дорожное покрытие - ночью, чтобы не создавать водителям трудности при проезде по проспекту.

"Мы должны эти работы завершить в срок до 15 октября. Тут все нацелены на результат, на срок выполнения этих работ. Мы работаем и во взаимодействии с коммунальщиками, которые сейчас уже закончили практически работы по переустройству и ремонту водопровода", - добавил Лютиков.

Еще один объект - это улица Мостостроителей. Здесь на ремонт выделено более 42 млн руб., строители здесь выполняют фрезерование и устанавливают металлические барьерные ограждения.

По мнению жителей Кургана, такого масштабного ремонта они не видели уже много лет.

"У нас раньше как было: тут яма появилась - заделали, в другом месте разошелся асфальт - залатали. А так, чтобы сделать за один раз, нормально, качественно и полностью всю дорогу - я вообще не припомню такого. Наверное, лет 25 такого не было. Я не знаю кому спасибо говорить, но дай Бог, чтобы весь этот асфальт не развалился через год-два. То, что делают, молодцы. А неудобства при проезде некоторых участков можно до осени и потерпеть. Зато потом будем ездить как в Москве - по ровному асфальту", - поделился своим мнением с Накануне.RU курганский автолюбитель Сергей Михальчук, который стал свидетелем объезда ремонтируемых участков.

Другой водитель Николай Савченко добавил, что раньше дороги в Кургане были как в некоторых селах.

"Я сам из Макушино. Так у нас некоторые проезды есть в районе - они лучше сделаны, чем курганские дороги. Этот проспект Голикова - вообще беда была. Едешь, как на "тарабашке". "Тарабашкой" у нас в деревне называли раньше старики гужевую повозку. А сейчас, похоже, эту дорогу сделают хорошей. Посмотрим, надеемся все, что и оставшиеся важные дороги в городе со временем обустроят", - добавил сельчанин.

Глава Кургана Андрей Потапов выразил надежду на то, что ремонт объектов закончат раньше срока.

"Вы сами видите те объемы работ, которые сделаны в настоящий момент. Все работы осуществляет МУП "СДП". Сроки, которые поставлены перед предприятием по контракту, выполняются и идут в полном графике. Мы надеемся, что мы раньше постараемся выполнить эти работы тех сроков, которые стоят в контракте", - отметил Потапов.