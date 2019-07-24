В "великой охотничьей державе" Госдума разрешила охоту с луком и стрелами

Госдума России в третьем чтении приняла поправки в закон, в которых разрешила охоту с луком и стрелами, а также дала определение метательному, метательному стрелковому и охотничьему метательному стрелковому оружию.

Документ приравнивает луки к охотничьему оружию и разрешает покупать их тем, кто имеет охотничий билет и разрешение на владение охотничьим оружием. Также документ требует ставить луки на учет в Росгвардии в течение двух недель после покупки, передает "Медуза".

В пояснительной записке говорится, что легализация луков в качестве охотничьего оружия "самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы".