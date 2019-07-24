"Кто все эти люди?" Депутатов Госдумы оценили по их КПД

Депутаты Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников и Сергей Гаврилов заняли первую и вторую строчки рейтинга по коэффициенту полезного действия (КПД). Третье место досталось депутату от ЛДПР, председателю комитета по труду Ярославу Нилову. Результаты исследования представили авторы рейтинга – политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

При составлении рейтинга эксперты учитывали индекс активности депутатов в Госдуме – участие в разработке законопроектов, выступления на пленарных заседаниях, оценивали их медиактивность и работу в регионах.

Самый высокий КПД продемонстрировали депутаты из "Единой России", среди 50-и лидеров – 32 "единоросса". Второе место поделили ЛДПР и КПРФ: на вершине рейтинга - по шесть представителей этих фракций.

При этом самая маленькая фракция – "Справедливая Россия" – увеличила свою активность в эту сессию, отмечают эксперты.

В десятку самых полезных депутатов Госдумы вошли:

Крашенинников Павел Владимирович Гаврилов Сергей Анатольевич Нилов Ярослав Евгеньевич Гетта Антон Александрович Аксаков Анатолий Геннадьевич Макаров Андрей Михайлович Яровая Ирина Анатольевна Толстой Петр Олегович Милонов Виталий Валентинович Слуцкий Леонид Эдуардович

В этот раз "серебро" рейтинга досталось Сергею Гаврилову благодаря скандалу в Грузии. Активность парламентария в Госдуме эксперты оценили всего в 5,3 балла, тогда как у занявшего первое место Павла Крашенинникова (депутат от Свердловской области) – 28,59. Зато по цитируемости Гаврилов обогнал лидера рейтинга на 30 пунктов, получив 51,7 балла.

Гаврилов продемонстрировал очередной пример "депутатского хайпа", когда депутаты привлекают к себе внимание прессы благодаря скандалам с их участием, пояснил Алексей Мартынов.

"В одном из первых рейтингов чемпионом по медиацитированию была депутат Поклонская, благодаря знаменитому скандалу с фильмом "Матильда". Это не имело отношения к ее депутатской деятельности, но все СМИ старались этот скандал осветить", – вспомнил автор исследования.

За недепутатским "хайпом" Поклонской последовал смешанный "хайп" Леонида Слуцкого, попавшего в пикантную историю с обвинениями в домогательствах. Скандал с Гавриловым в этом ряду – единственный подлинно "депутатский".

"История с депутатом Гавриловым, который именно как депутат, выполняя свои обязанности, угодил в скандал с Грузией, до сих пор он резонирует и неизвестно чем закончится", – добавил Мартынов.

Нередко депутаты делают акцент на цитируемости, забывая о работе на "пленарках" и законотворчестве.

"Вроде где-то мелькает фамилия, но надо и в думе работать, выступать на прениях по законопроектам", – добавил Дмитрий Гусев.

Кстати, такой пример показала словившая "хайп" на "Матильде" Наталья Поклонская, занявшая 79 строчку рейтинга. Коэффициент активности в Госдуме у нее составляет всего 1,96 балла, тогда как цитируемость – 15,62. Аналогичная ситуация у боксера Николая Валуева.

Образцом для подражания могли бы стать депутаты от "СР", которые не только активно цитируются в СМИ, но и разрабатывают законопроекты, внося их сразу от всей фракции, заметил эксперт.

В лидерах рейтинга оказались и депутаты, избранные от уральских регионов. Помимо уже упомянутого Крашенинникова, это Валерий Гартунг и Владимир Бурматов из Челябинской области (17 и 18 места соответственно), в топ-50 также попали Игорь Сапко из Пермского края (32) и Андрей Альшевских из Свердловской области (46).

Первая "двадцатка" рейтинга постоянно обновляется, депутаты-лидеры меняются местами, чего не скажешь об аутсайдерах. В последней "десятке" оказались следующие парламентарии:

430. Жупиков Александр Владимирович

431. Агаев Ваха Абуевич

432. Чайка Валентин Васильевич

433. Гоголева Татьяна Степановна

434. Петров Сергей Валериевич

435. Ярошук Александр Георгиевич

436. Кузьмин Андрей Альбертович

437. Веремеенко Сергей Алексеевич

438. Авдеев Михаил Юрьевич

439. Берулава Михаил Николаевич

440. Марков Евгений Владимирович

Если последние два депутата – Берулава и Марков – недавно получили мандаты и оценивать их КПД пока рано, то у закоренелых аутсайдеров такого оправдания нет, подчеркнули эксперты.

"Ярошук, Кузьмин, Петров – кто все эти люди? Они на протяжении всех замеров занимают стабильно последние позиции. Видимо, им депутатский мандат достался не для того, чтобы активно работать, не для того, чтобы представлять интересы избирателей, а видимо, чтобы представлять каких-то специальных избирателей… очевидно, что последняя "двадцатка", не считая вновь прибывших, явно не собирается больше никогда избираться депутатом Госдумы", – резюмировал Мартынов.