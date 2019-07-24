Ущерб от загрязнения тюменской реки, в котором жители обвинили главу района, - 7,6 миллиона

Природоохранная прокуратура проверила информацию о загрязнении реки Ушаковка и подтвердила нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Напомним, ранее жители коттеджного посёлка Ёлки подготовили обращение к главе Тюменского района Светлане Ивановой в связи с загрязнением реки Ушаковка и строительством канализационно-очистных сооружений (КОС) в муниципальном образовании Переваловское. Жители посёлка сообщают, что подчинённые Ивановой принимают решения о сбросе неочищенных канализационных стоков в лесной массив вблизи КП Ёлки от неработающих, выведенных из эксплуатации и не подлежащих восстановлению очистных сооружений микрорайона Молодёжный.

Прокурорская проверка показала, что ЖЭУ села Онохино эксплуатирует канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова, куда попадают сточные воды из микрорайона Молодёжный. Однако воды попали в реку неочищенными и загрязнили ее.

Участок реки Ушаковка длиной 2 км от места сброса сточных вод характеризуется экстремально высоким загрязнением. Жители деревни рассказали, что река воняет, в ней исчезла рыба, перестали обитать водоплавающие птицы. Ущерб оценён в 7,6 млн руб.. Возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение вод".

Напомним, недавно Тюменский район прогремел на всю страну, когда жительница входящего в него села Каскара дозвонилась на "прямую линию" президента с жалобой на отсутствие в населённом пункте водопровода.