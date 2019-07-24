В Прикамье суд признал незаконной отставку главы Большесосновского района

Решение земского собрания об отставке главы Большесосновского района Вячеслава Буркова признали незаконным в Большесосновском районном суде, а также в Пермском краевом суде, сообщает "Ъ" со ссылкой на врио главы района Владимира Трескова.

Также он сообщил, что депутаты земсобрания готовят кассационную жалобу.

Сам Бурков выразил готовность в ближайшее время выйти на работу.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Земского собрания Большесосновского района Прикамья отправили в отставку главу района Вячеслава Буркова 7 июня на внеочередном 64-м заседании депутатов. Всего в повестке заседания было два вопроса. Следующим постановлением депутаты назначили депутата Владимира Трескова и.о. главы муниципалитета.