Алина Загитова подарила японскому премьеру Синдзо Абэ собаку

Российская фигуристка, действующая чемпионка Олимпийских игр и мира Алина Загитова (17) встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. "Переговоры" были приятными, тему Курильских островов не поднимали, зато россиянка вспомнила, как два года назад премьер и префектура Акита подарили ей собаку породы акита-ину.

Животное живет вместе с Алиной в Москве и даже иногда выходит с хозяйкой на лед. Собаку зовут Масару, и Абэ живо интересовался, как дела у домашнего питомца Загитовой. Алина в ответ подарила главе японского правительства плюшевого пса – точь-в-точь Масару.

Японские поклонники часто дарят Алине игрушки в виде акита-ину. В целом Загитова в Японии – настоящая любимица публики наряду с Евгенией Медведевой. Российские фигуристки часто участвуют в ледовых шоу в Японии, да и чемпионкой мира в этом году Алина стала именно в этой стране.