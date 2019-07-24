Госдума приняла закон о повышении НДС для пальмового масла

Депутаты Госдумы повысили с 10% до 20% ставку НДС для пальмового масла. Закон принят в третьем чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

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Дополнительные поступления в бюджет будут направлены на поддержку молочной отрасли, подчеркнули депутаты. Повышение ставки они объяснили заботой о здоровье потребителей.

Пальмовое масло, напомним, используется в кондитерской, хлебобулочной, растительно-молочной продукции. Техническое пальмовое масло применяют в производстве косметики, а также в металлургии.