В Тюменской области в рамках "трудового" нацпроекта переучивают работников предприятий

В Тюменской области в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий. К концу года обучение пройдут 2,2 тыс. человек, пока же в программе приняли участие 216 работников, четверо из которых отправились в столицы - Москву и Санкт-Петербург.

Центр занятости населения предоставляет работодателям рекомендуемый перечень дополнительных обучающих модулей к основной образовательной программе. Образовательная организация формирует программу с учетом индивидуальной специфики каждого работодателя. Работодатель выбирает сотрудников, которым требуется обучение, а также образовательной организации и программы. Работодатели, которые уже приняли участие в программе, отмечают, что получение квалификаций и навыков способствует повышению производительности труда на предприятиях и сохранению рабочих мест.

Обучение работников организовано по профессиям (специальностям): наладчик станков, оператор станков с ЧПУ, резчик по металлу, слесарь механосборочных работ, стропальщик, супервайзер, технолог, токарь, фрезеровщик, электромонтер, электросварщик и другие. В условиях цифровизации экономики необходимы квалификации, позволяющие работать на современном технологичном оборудовании. Поэтому службой занятости проработан вопрос дополнения образовательных программ, на которые направляются работники предприятий, модулями, обучающими основам цифровой грамотности, интернет-маркетинга, а также работе с прикладными информационными программами.

По договору с центром занятости работодателям возмещаются затраты на организацию обучения. Максимальный размер возмещения составляет не более 60,0 тыс. руб. за 2 месяца обучения. При этом работникам, обучающимся с отрывом от производства и находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, выплачивается стипендия в размере МРОТ (11 280 руб. + районный коэффициент).

Принять участие в мероприятии могут предприятия, заключившие соглашение с департаментом экономики Тюменской области. В настоящее время заключено 24 соглашения с предприятиями: ООО "Завод "ГофропакТюмень", АО "Сибнефтемаш", ООО "ЭксПроф", ООО "Согласие", АО "ГМС Нефтемаш", ООО "Тюменьмолоко", ООО "НПП "СибБурМаш", ПФ "АРС-Пром", ООО "ПрофМодуль", АО "ИПФ СибНА", АО "Заводоуковский машзавод", ПАО "Тюменские моторостроители", ООО "Ишимский мясокомбинат", ООО "ТЗМЗ "ТОИР", АО "Завод Тюменьремдормаш"; ООО "Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола", АО "СИБПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "Юнигрэйн", ООО "Прованс", ОАО "Тобольское ПАТП".