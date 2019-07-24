15 Августа 2020
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Нил Армстронг, Луна (2017) | Фото:

Спутник для поиска следов высадки американцев на Луне покажут в Музее космонавтики

Российские инженеры представят облик спутника для съемки следов высадки американских астронавтов на Луне.

Презентация состоится 25 июля московском Музее космонавтики, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе музея рассказали, что задача спутника - съемка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки.

Спутник также должен увидеть места советских и китайских автоматических станций.

Несколько лет назад тысяча спонсоров поддержала инициированный российскими энтузиастами проект разработки микроспутника для съемки следов американских астронавтов на Луне.

Авторы проекта заявили, что основная цель отправки спутника в космос - съемка в высоком разрешении мест посадки американских кораблей "Аполлон" и советских станций серии "Луна" и "Луноход". За несколько дней было собрано свыше 1,35 млн рублей при необходимых 800 тысячах.

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Спутник для поиска следов высадки американцев на Луне покажут в Музее космонавтики

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Теги: американцы, луна, спутник



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