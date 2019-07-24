На Урале командиром танковой дивизии назначен генерал-майор, воевавший в Сирии

Командиром танковой дивизии на Урале назначен генерал-майор Виталий Герасимов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин представил Виталия Герасимова личному составу.

Виталий Герасимов окончил Казанский филиал Челябинского танкового института. Командовал танковым взводом, ротой, был начальником штаба учебного батальона. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ проходил службу на должностях от командира мотострелкового батальона до командира мотострелковой бригады. С 2017 года - начальник кафедры тактики Военного учебно-научного центра сухопутных войск Общевойсковой академии ВС РФ.

Он неоднократно выполнял боевые задачи на территории Сирии. Награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством второй и четвертой степеней", ведомственными медалями.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей.