Президент "Урала" Григорий Иванов оштрафован РФС после разгромной победы над "Ахматом"

Российский футбольный союз применил санкции к президенту екатеринбургского "Урала" Григорию Иванову. Функционер оштрафован.

Во вторник в Москве прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Среди прочего там разбирали эпизоды матча 2-го тура чемпионата России между "Уралом" и грозненским "Ахматом".

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи принято решение оштрафовать начальника уральской команды Григория Иванова на 10 тыс. руб. Кроме этого, за это же нарушение и на такую же сумму оштрафован главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов.

Напомним, матч завершился разгромной победой екатеринбургских футболистов. После двух туров чемпионата "Урал" занимает первое место в турнирной таблице.