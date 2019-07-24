15 Августа 2020
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Григорий Иванов (2019) | Фото: Накануне.RU

Президент "Урала" Григорий Иванов оштрафован РФС после разгромной победы над "Ахматом"

Российский футбольный союз применил санкции к президенту екатеринбургского "Урала" Григорию Иванову. Функционер оштрафован.

Во вторник в Москве прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Среди прочего там разбирали эпизоды матча 2-го тура чемпионата России между "Уралом" и грозненским "Ахматом".

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи принято решение оштрафовать начальника уральской команды Григория Иванова на 10 тыс. руб. Кроме этого, за это же нарушение и на такую же сумму оштрафован главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов.

Напомним, матч завершился разгромной победой екатеринбургских футболистов. После двух туров чемпионата "Урал" занимает первое место в турнирной таблице.

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Президент "Урала" Григорий Иванов оштрафован РФС после разгромной победы над "Ахматом"

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Теги: Иванов, штраф, РФС, Урал, Ахмат



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