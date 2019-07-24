15 Августа 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

ФАС обвинила губернатора Иркутской области и "Новапорт" в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба обвинила губернатора и правительство Иркутской области, а также администрацию местного аэропорта и инвестора – ООО "Новапорт" – в нарушении закона "О защите конкуренции". В ФАС считают, что уполномоченные органы незаконно выбрали инвестора.

"Нарушение выразилось в заключении и участии в соглашении между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и хозяйствующими субъектами, которое привело к ограничению доступа на рынок выполнения работ по реализации инвестиционного проекта строительства нового аэровокзального комплекса на территории международного аэропорта г. Иркутска.

В результате этих действий частный инвестор для реализации инвестиционного проекта по строительству терминала был отобран без каких-либо конкурентных процедур", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

ФАС предписала главе и правительству региона прекратить текущее сотрудничество с инвестором и провести конкурентную процедуру выбора.

В ведомстве отметили, что дважды направляли предупреждения о возможном нарушении закона в адрес региональных властей, однако те проигнорировали письма. "В результате ФАС России было возбуждено антимонопольное дело", - поясняют антимонопольщики.

Стоит отметить, что региональные власти зимой этого года пытались обжаловать через суд проверки, которые на аэропорт насылала ФАС. В июле стало известно, что эти претензии суд не принял.

"Новапорт" – компания Романа Троценко, под управлением которой частично или полностью находятся полтора десятка региональных аэропортов, в том числе такие крупные как новосибирский Толмачево и калининградский Храброво.

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ФАС обвинила губернатора Иркутской области и "Новапорт" в нарушении закона

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Теги: новапорт, иркутская область, аэропорт иркутска, фас



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