В Волгоградской области в дорожной аварии погибли супруги из Прикамья

В Дубовском районе Волгоградской области погибли супруги из Прикамья. Их пятилетняя дочь попала в больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

В 18.15 22 июля 29-летняя жительница Пермского края, её 36-летний муж и их пятилетняя дочка ехали на "Kia Sportage" по трассе Сызрань – Волгоград в сторону областного центра. На 574 км дороги, уходя от столкновения с создавшим ей помеху автомобилем, машина прикамцев выехала на "встречку" и столкнулась с автобусом "Higer".

Водитель и 36-летний пассажир легковушки умерли до приезда "скорой", девочка госпитализирована. 16-летнему пассажиру автобуса медики помогли на месте. По факту аварии проводится проверка.