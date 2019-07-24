15 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
Смертельная авария погибли супруги из Прикамья Дубровский район Волгоградской области (2019) | Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в дорожной аварии погибли супруги из Прикамья

В Дубовском районе Волгоградской области погибли супруги из Прикамья. Их пятилетняя дочь попала в больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

В 18.15 22 июля 29-летняя жительница Пермского края, её 36-летний муж и их пятилетняя дочка ехали на "Kia Sportage" по трассе Сызрань – Волгоград в сторону областного центра. На 574 км дороги, уходя от столкновения с создавшим ей помеху автомобилем, машина прикамцев выехала на "встречку" и столкнулась с автобусом "Higer".

Водитель и 36-летний пассажир легковушки умерли до приезда "скорой", девочка госпитализирована. 16-летнему пассажиру автобуса медики помогли на месте. По факту аварии проводится проверка.

Смертельная авария погибли супруги из Прикамья Дубровский район Волгоградской области(2019)|Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария погибли супруги из Прикамья Дубровский район Волгоградской области(2019)|Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгоградской области в дорожной аварии погибли супруги из Прикамья

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Теги: авария, автобус, Kia, Higer



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