На Среднем Урале вооруженные разбойники напали на центр микрозаймов и пытались скрыться в соседнем городе

На Среднем Урале раскрыто разбойное нападение на центр микрозаймов. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее данным, в офис на Ленинградской улице города Асбеста зашли двое мужчин: один был в маске, а второй вооружен ножом. Угрожая сотруднице, злоумышленники забрали деньги из кассы, после чего связали женщину скотчем и скрылись.

Спустя буквально два дня подозреваемых задержали в городе Арамиль: ими оказались двое местных жителей 27 и 33 лет, один из которых уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас они заключены судом под стражу.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Проводится расследование.