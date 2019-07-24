15 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале вооруженные разбойники напали на центр микрозаймов и пытались скрыться в соседнем городе

На Среднем Урале раскрыто разбойное нападение на центр микрозаймов. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее данным, в офис на Ленинградской улице города Асбеста зашли двое мужчин: один был в маске, а второй вооружен ножом. Угрожая сотруднице, злоумышленники забрали деньги из кассы, после чего связали женщину скотчем и скрылись.

нападение на офис микрозаймов(2019)|Фото: МВД России

Спустя буквально два дня подозреваемых задержали в городе Арамиль: ими оказались двое местных жителей 27 и 33 лет, один из которых уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас они заключены судом под стражу.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Проводится расследование.

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На Среднем Урале вооруженные разбойники напали на центр микрозаймов и пытались скрыться в соседнем городе

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Теги: Асбест, разбой, микрозаймы



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