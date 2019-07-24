15 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
туман дорога (2007) | Фото: Накануне.ru

Природные пожары на Урале и в Сибири. В минэкологии назвали причину смога в Челябинской области

Южноуральцы жалуются на смог и запах дыма. В региональное минэкологии поступили десятки обращений от жителей Челябинска, Кыштыма, Снежинска, Миасса и других территорий севера области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Как рассказал начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков, основная причина возникновения дымки и запаха — природные пожары на Урале и в Западной Сибири.

"Кроме того, на видимость влияют сильные испарения от разогретой земли после дождя. Это усиливает визуальный эффект тумана. Не стоит исключать и воздействия промышленных предприятий и транспорта в городах. Стоит отметить, что загрязнение от пожаров не сильно отличается от выбросов", - подчеркнул он.

Так, при горении травы и деревьев выделяются диоксиды углерода, оксид азота, сажа.

"Также в процессе химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но их состав следующий: бензол, толуол, ксилолы, бензапирен, метан", - добавил он.

Добавим, что на дымку с неприятным запахом сегодня также жаловались жители Екатеринбурга, Кургана и других городов.

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Природные пожары на Урале и в Сибири. В минэкологии назвали причину смога в Челябинской области

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Теги: смог, дым, минэкологии, экология,



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