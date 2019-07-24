Пермяки пожаловались на "химический запах"

Сегодня в Единую диспетчерскую службу Перми поступили обращения от местных жителей с жалобами на химический запах в воздухе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ведомство оповестило о поступающих обращениях надзорные органы и администрацию города. Неприятный запах, по информации пермяков, был в нескольких районах города. По информации спасателей, аварийных ситуаций на промышленных объектах не зафиксировано. Опасных и вредных веществ в воздухе также не было обнаружено.

Как сообщили в МЧС, информация является оперативной и подлежит уточнению.

Отметим, что на запах гари и лекарств сегодня пожаловались жители Екатеринбурга. Столицу Урала окутал смог. Также дымкой затянута соседняя Тюменская область. В местной региональной службе МЧС наличие тумана и запаха гари в воздухе объяснили пожарами в Красноярском крае и Югре.