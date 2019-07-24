Около 300 "несырьевых" свердловских предприятий смогут получить адресную поддержку в рамках нацпроекта

Генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о проекте ФЦК по оказанию адресной поддержки предприятиям, передает корреспондент Накануне.RU.

Ключевой целью национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году.

ФЦК разработал программу, по которой предприятия-участники в течение нескольких месяцев получают помощь квалифицированных экспертов в области бережливого производства, оптимизации технологических процессов и обучения персонала. Заявиться на участие может любое предприятие с выручкой от 400 млн до 30 млрд год.

"Неправильно считать, что одним из результатов повышения производительности является сокращение персонала. Мы уже имеем первый опыт реализации проектов – первые 16 регионов. Из общей численности в 30 тыс. человек, работающих на данных предприятиях, насколько мне известно, под сокращение попало не больше 200-250 человек. Это не тот процент, на котором стоит заострять внимание", – отметил Соломон.

"Мы нацелены, прежде всего, на повышение конкурентоспособности российских товаров и продуктов, а места для них у нас в стране достаточно много", – сказал он.

Еще одно ключевое направление – это экспортный потенциал предприятий.

"Многие наши предприятия, как выясняется, уже давно готовы к экспорту. Но не имеют в своих структурах профессиональных служб маркетинга или продаж, которые готовы заниматься экспортными поставками", – привел пример Соломон.

По словам директора ФЦК, на поддержку могут претендовать около 440 предприятий Свердловской области, отвечающих необходимым требованиям к размеру выручки, доли иностранного капитала (не более 25%) и отраслевой принадлежности. В ФЦК предполагают, что в рамках проекта по Свердловской области примут участие 308 из этих предприятий.

В данный момент в проекте принимают участие 13 предприятий региона. На этих производствах при поддержке ФЦК будет создана образцовая модель производительности труда, которая будет затем тиражироваться в масштабах всего региона, а положительный опыт будет передаваться другим предприятиям. В будущем в регионе рассчитывают, что число участников будет заметно увеличиваться.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, одним из первых уральских предприятий, включившихся в проект по повышению производительности труда, стала птицефабрика "Рефтинская". Здесь провели фотофиксацию рабочего дня, показавшую потери в производственном процессе. В результате на 30% интенсифицировался процесс упаковки, вдвое уменьшились простои линии.

Сейчас главы муниципалитетов Свердловской области активно включатся в процесс вовлечения предприятий в проект. По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, речь идет не только о высокой роли глав в процессе, но и о личном их участии в оптимизации рабочих процессов в своих администрациях и в подведомственных учреждениях.

Также в планах осенью на Урале провести семинар с участием губернатора и глав предприятий.