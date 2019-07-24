Думская оппозиция проголосовала против платных дорог на Крайнем Севере

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" проголосовали против закона, разрешающего строительство безальтерналивных платных дорог на Крайнем Севере. Проект поддержали "единороссы" и сегодня он был принят в первом чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

Закон даст дополнительный механизм для строительства дорог на севере, сказал депутат от Ямала (регион инициировал внесение проекта) Владимир Пушкарев. Он напомнил, что с легкового транспорта жителей плата взиматься не будет. Жителей закон коснется через рост стоимость товаров, которые будет перевозить по платным дорогам бизнес, ответил на это депутат Валерий Гартунг. "Если вы реконструируете действующий участок и сделаете инженерное сооружение, то вся дорога становится платной. Сегодня это предлагается только для районов Крайнего Севера. Но где гарантия, что это не распространится на всю Россию?" - сказал Гартунг.

Его поддержал Александр Старовойтов, он добавил, что поправки аргументируют единственным проектом - строительство моста через Пур на Ямале, но норму будут применять ко всему Крайнему Северу - а это 60% территории страны.

"Мы этим проектом расписываемся в том, что у России нет денег на строительство дорог и даем хороший толчок для бизнеса тех, кто специализируется на строительстве платных дорог: прокладываешь дорогу к месторождению и получаешь гарантированный трафик", - сказал он. Депутат добавил, что на Крайнем Севере из-за закона подорожают продукты.

Проект пролоббирован структурами, которые близки к власти, выступила Вера Ганзя. Коммунисты, как и коллеги из оппозиционных фракций, не стали поддерживать его. "Нефтегазовые компании, которые строят дороги там, хотят вернуть деньги, вложенные в инфраструктуру", - заявила депутат. Однако голосов "единороссов" хватило для того, чтобы принять закон в окончательном чтении.