15 Августа 2020
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Экономика В России
торговля магазин супермаркет прилавок (2007) | Фото: Накануне.ru

Россияне начали экономить на моющих средствах и стиральном порошке

Россияне стали экономить на чистящих и моющих средствах, выявило исследование компании Nielsen.

Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья, пишет РБК. Так, с июня по 2018 года по май 2019 этот вид товаров стали покупать на 11,8% реже.

Также за этот период на 6% упали продажи упаковок стирального порошка.

80% порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают только по акции.

Ранее исследования показали, что россияне начали экономить на лекарствах: продажи в аптеках сократились впервые с 2015 года. Сообщалось, что лекарства подорожают за счет маркировки.

В мае сообщалось, что почти половина российских семей - 48,2% - по итогам прошлого года заявила, что денег им хватает только на одежду и еду. Итоги опроса подвел Росстат. Эти домохозяйства не могут позволить себе купить товары длительного пользования.

Еще 14,9% заявили, что не экономят только на еде, купить одежду и оплачивать коммунальные услуги для них затруднительно.

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Россияне начали экономить на моющих средствах и стиральном порошке

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Теги: стиральный порошок, экономия



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