Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия и их общие дети развеяли прах скончавшегося на горе Митридат в Керчи. Сергей завещал часть своего праха захоронить в Москве, где он жил, а часть – развеять в Крыму, где он родился.

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"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать – "вот и всё". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас", - написала в своем Telegram-канале Юлия.

Она также опубликовала видео, в котором с дочками поднимается на гору и там, открыв урну с прахом, прощается с покойным мужем.

Доренко погиб 9 мая этого года. Он ехал на мотоцикле, когда произошел разрыв аневризмы грудной аорты. Заболевание, приведшее к трагедии, беспокоило журналиста уже несколько лет. Часть его праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве.