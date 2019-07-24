Детская преступность в Тюменской области снизилась на 12,6%

В Тюменской области по итогам 2018 года отмечено снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 12,6% по сравнению с 2017 годом. Такие данные были озвучены на заседании расширенной коллегии областной прокуратуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Органы облпрокуратуры в первом полугодии 2019 года выявили более 22,5 тыс. нарушений, сообщил в своем докладе и. о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 5 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 153 уголовных дела.

В сфере постоянного внимания органов прокуратуры обеспечение своевременной выплаты заработной платы, защита прав участников долевого строительства, соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, реализация национальных проектов, а также безопасность летнего отдыха детей, подготовка к новому учебному году и отопительному сезону.

Выступая на заседании, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что между региональным правительством и прокуратурой выстроено постоянное и конструктивное взаимодействие. В регионе действует эффективная система прокурорского надзора, обеспечен постоянный мониторинг соблюдения законодательства. Также Александр Моор отметил, что сотрудники надзорного ведомства быстро реагируют на возникающие проблемы, которые решаются во взаимодействии с органами власти и общественными институтами.

Также было озвучено, что динамика по ряду направлений обеспечения законности и охраны прав граждан в Тюменской области - положительная. Для снижения преступности в регионе уже более 10 лет реализуются важные госпрограммы: "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа". Они разработаны и реализуются при активном участии областной прокуратуры. Также в регионе не первый год реализуется межведомственный план мероприятий по снижению преступности несовершеннолетних.

При этом Александр Моор подчеркнул, что несмотря на весь комплекс мер, вопрос снижения преступности, гибели людей на дорогах и профилактики правонарушений не теряют своей актуальности и требуют внимания всех органов и уровней власти. Также Александр Моор отметил актуальность задачи по повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области, в частности вопрос защиты прав предпринимателей.

"Люди оценивают нашу общую работу и ситуацию в регионе не по данным статистики, а по уверенности в своей безопасности и безопасности своих близких. Обеспечение общественного правопорядка и создание комфортных условий для жизни граждан – наша основная и общая задача", - заявил губернатор, добавив, что в ближайшее время региону предстоит масштабная задача по реализации национальных проектов. Он отметил, что добиться поставленных в нацпроектах целей, можно только объединив усилия всех органов власти и общества.

Отметим, что в заседании коллегии также приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, руководители региональных подразделений правоохранительных и контролирующих органов.