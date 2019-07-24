15 Августа 2020
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Политика За рубежом
бомбардировщик ту-95 стратегическая авиация (2008) | Фото: www.take-off.ru

Посольство РФ: Москва не приносила официальных извинений Южной Корее

Посольство РФ в Сеуле опровергло сообщения южнокорейских СМИ о том, что и.о. военного атташе РФ якобы извинился за инцидент с самолетом.

В Минобороны Республики Корея также заявили, что Москва не приносили извинений, а наоборот обвинила корейских летчиков в опасных действиях, пишет "Российская газета".

Напомним, южнокорейские военные утверждают, что российские бомбардировщики Ту-95 залетели в воздушное пространство этой страны. Российское оборонное ведомство отрицает эту претензию.

В Минобороны РФ заявили, что южнокорейские F-16 пересекли курс российских стратегических ракетоносцев и создавали угрозу их безопасности Военные отметили, что южнокорейские истребители осуществляли непрофессиональные маневры над Японским морем. Между тем, маршрут российских Ту-95МС шел без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто.

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Посольство РФ: Москва не приносила официальных извинений Южной Корее

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Теги: южная корея, ту-95, минобороны



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