Посольство РФ: Москва не приносила официальных извинений Южной Корее

Посольство РФ в Сеуле опровергло сообщения южнокорейских СМИ о том, что и.о. военного атташе РФ якобы извинился за инцидент с самолетом.

В Минобороны Республики Корея также заявили, что Москва не приносили извинений, а наоборот обвинила корейских летчиков в опасных действиях, пишет "Российская газета".

Напомним, южнокорейские военные утверждают, что российские бомбардировщики Ту-95 залетели в воздушное пространство этой страны. Российское оборонное ведомство отрицает эту претензию.

В Минобороны РФ заявили, что южнокорейские F-16 пересекли курс российских стратегических ракетоносцев и создавали угрозу их безопасности Военные отметили, что южнокорейские истребители осуществляли непрофессиональные маневры над Японским морем. Между тем, маршрут российских Ту-95МС шел без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто.